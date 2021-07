2. Liga

Schalke-Anleihe erreicht ein Volumen von 8,9 Millionen Euro

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat mit seiner neuen Unternehmens-Anleihe 2021/2026 8,9 Millionen Euro eingenommen. Die Anleihe wurde am Montag an der Wertpapierbörse in Frankfurt/Main platziert, wie der Verein mitteilte.