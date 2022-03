Paris-Nizza - Jakobsen gewinnt 2. Etappe, Schachmann verliert Zeit

3. Etappe mit anspruchsvollem Finale

Somit geht Schachmann mit einer kaum aufzuholenden Hypothek von über zwei Minuten allein auf Roglic in die nächsten Etappen. Am Dienstag (08.03.2022) geht es über 191 Kilometer von Vierzon nach Dun-le-Palestel, wobei insbesondere das Finale sehr anspruchsvoll wird. Das Rennen endet am Sonntag mit einer Etappe rund um Nizza.

Quelle: dpa