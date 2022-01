Die 49ers treffen in der ersten Playoff-Runde am Sonntag (Ortszeit) auf Dallas. Auf den Sieger des Duells wartet in der nächste Runde das bestplatzierte Team der Hauptrunde, die Green Bay Packers.

Nzeocha war in dieser Saison bereits einmal aus dem Trainingskader in das Aufgebot für ein Spiel befördert worden: In der vorletzten Hauptrundenpartie der 49ers gegen die Houston Texans wirkte der Verteidiger mit.

dpa | Stand: 16.01.2022, 08:39