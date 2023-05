Champions League Sammer über City und Guardiola: Sind nach wie vor innovativ Stand: 16.05.2023 11:06 Uhr

Für Matthias Sammer ist Manchester City mit Coach Pep Guardiola "taktisch nach wie vor innovativ".

City sei außergewöhnlich gut, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der "Mediengruppe Münchner Merkur/tz" vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid. "Das ist ein gut geführter Verein. Ich weiß nicht, ob es zum Champions-League-Sieg reicht, aber ich sehe eine Entwicklung", sagte der Berater des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund. City funktioniere als Mannschaft und der Fußball, den der englische Meister spiele, "wirkt sehr stark".

Trotzdem liebe er auch Real Madrid, so Sammer. Das Team um Ex-Weltmeister Toni Kroos sei erfahren, aber eine "doch auch mit einem guten Umbruch ausgestattete Mannschaft. Ich war am Dienstag in Madrid und war beeindruckt. Und ich muss leider sagen: Davon sind wir Deutschen aktuell leider so weit weg!", sagte der 55-Jährige. Das Hinspiel endete 1:1. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) geht es in Manchester um den Einzug ins Endspiel.