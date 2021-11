Ruud bei Turnier-Debüt im Halbfinale des ATP Finals

Casper Ruud bezwang am Freitag (19.11.2021) in seinem abschließenden Vorrundenspiel in Turin den russischen Weltranglisten-Fünften Andrej Rubljow 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Damit sicherte sich Ruud den zweiten Platz in der Grünen Gruppe und steht bei seinem Debüt beim Jahresendturnier gleich in der Runde der besten Vier.