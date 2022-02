"Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Monat auf den Platz zu gehen und zu vergessen, was passiert" , sagte Bayern-Stürmer Lewandowski, der am Samstag (26.02.2022) in der Bundesliga aus Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung mit einer blau-gelben Kapitänsbinde spielte. "Wir wissen, was da passiert und dass die gesamte Welt das nicht akzeptiert. Wir müssen die Ukraine unterstützen."

Infantino weicht Frage zu Putins "Freundschaftsorden" aus

Die FIFA hatte sich zunächst in eine Beobachterrolle zurückgezogen und äußerte sich am Wochenende nicht. Russland hat in den bislang noch angesetzten Ausscheidungsspielen auf dem Weg zur umstrittenen Katar-WM keine Gegner mehr.

Unter keinen Umständen werde gegen Russland gespielt, teilte der tschechische Verband mit. In den Playoffs sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland antreten, der Sieger fünf Tage später zu Hause auf den Gewinner der Partie von Schweden gegen Tschechien treffen.