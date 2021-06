Russland bleibt zwischen Spielen in St. Petersburg

Das Team um Stürmerstar Artjom Dsjuba tritt am 12. Juni (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in St. Petersburg zum ersten Spiel gegen Belgien an, vier Tage später folgt dort (15.00 Uhr/Magenta TV) die nächste Partie gegen Finnland. Deshalb sollen auch die Einheiten an den zwei Tagen davor in St. Petersburg absolviert werden, hieß es.

Derweil teilte der Verband via Twitter mit, dass ein bereits aus dem Kader gestrichenes Trio das Team nun vor dem ersten EM-Spiel auch endgültig verlassen wird. Es handelt sich um Torhüter Andrei Lunjow sowie die beiden Verteidiger Ilja Samoschnikow und Roman Jewgenjew.

dpa | Stand: 10.06.2021, 11:47