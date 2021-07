Rückkehrer Zieler neue Nummer eins bei Hannover 96

Zieler tritt damit die Nachfolge von Michael Esser an, der zum VfL Bochum gewechselt war. Der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler war in der vergangenen Saison an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Für Martin Hansen bleibt so wieder nur der Platz auf der Bank. "Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Wir haben zwei gute Torhüter. Wenn wir auf jeder Position so stark besetzt wären wie im Tor, dann wäre das gut", sagte Zimmermann. Hannover startet am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) bei Werder Bremen in die neue Spielzeit.

Ein Saisonziel wollen die 96er öffentlich erst einmal nicht ausgeben. "Wir deklarieren keinen Tabellenplatz für uns. Natürlich ist Hannover 96 ein großer Verein, und keiner kann zufrieden sein, wenn wir die Saison auf Platz 13 beenden. Aber wir wollen den Fokus erst einmal auf die Entwicklung legen", sagte Zimmermann.

dpa | Stand: 22.07.2021, 14:05