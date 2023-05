Vize-Weltmeister Roter Teppich: Eishokey-Team zurück in Deutschland Stand: 29.05.2023 10:53 Uhr

Rund 300 Eishockey-Fans in Düsseldorf und rund 150 in München haben den deutschen WM-Silberhelden einen emotionalen Empfang an den Flughäfen bereitet.

Mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und einem "Wir sind stolz auf euch"-Banner standen die Anhänger am frühen Pfingstmontag in München Spalier, als ein großer Teil der Mannschaft um Bundestrainer Harold Kreis über den ausgerollten roten Teppich spazierte. Im Hintergrund spielte eine bayerische Blaskapelle, dann knallten Konfetti-Kanonen.

"Es fühlt sich einfach unglaublich an, hier so empfangen zu werden", schwärmte Deutschlands WM-Topscorer John-Jason Peterka, als er von den Fans für Selfies und Autogramme umringt wurde.

In Düsseldorf wurde eine Gruppe von Spielern mit dem Kapitän mit "Moritz Müller, Moritz Müller" und "Oh, wie ist das schön....."-Gesängen empfangen. Auch Torhüter Mathias Niederberger wurde mit "Niederberger, Niederberger, oh, oh"-Rufen gefeiert.

Die deutsche Auswahl hatte bei der Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland völlig überraschend das Endspiel gegen Rekordchampion Kanada erreicht, das sie bis ins Schlussdrittel offenhielt, dann aber 2:5 verlor. Silber bedeutete die erste deutsche WM-Medaille seit 70 Jahren.