Rose gibt Entwarnung nach Hofmann-Auswechslung

"Gerade in der Kabine ging es ihm schon deutlich besser. Da hat er schon wieder ein Späßchen vertragen", sagte Rose nach dem Spiel.

Hofmann, der nach überstandener Coronavirus-Infektion sogleich wieder in die Startelf der Borussia gerückt war, hatte das 1:0 durch Matthias Ginter (10. Minute) vorbereitet und das 2:0 (60.) selbst geschossen. Zehn Minuten vor dem Ende bekam der Offensivspieler einen Schuss des früheren Gladbachers Amin Younes aus kurzer Distanz ins Gesicht und musste benommen vom Feld. Rose kündigte an: "Gerade bei Dingen am Kopf sind wir natürlich alarmiert und werden das vernünftig aufarbeiten."

dpa | Stand: 17.04.2021, 18:46