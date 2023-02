Bundesliga Rose erwartet Bayern-Reaktion im Top-Spiel Stand: 24.02.2023 13:37 Uhr

Marco Rose rechnet mit starken Bayern im Top-Spiel gegen Union Berlin. Außerdem freut sich der RB-Trainer über den starken Konkurrenzkampf an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Marco Rose rechnet im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit einer Reaktion von Rekordmeister FC Bayern München. "Wenn die Bayern ein Stück weit angeschossen sind, dann finden sie sich immer nochmal richtig. Ich glaube auch, dass die Bayern wissen, was sie zu tun haben", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig.

Zugleich freute er sich über den spannenden Titelkampf. "Das ist ja das, was man in Deutschland lange vermisst hat, dass so eine enge Meisterschaft auch mal ins letzte Drittel der Saison geht. Ich hoffe, dass es so bleibt."

Der FC Bayern geht nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach als Spitzenreiter punktgleich mit den Verfolgern Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin in den 22. Spieltag. Leipzig liegt als Tabellenfünfter vier Punkte hinter dem Trio.

Rose: "Werden einen langen Atem brauchen"

Er sehe viele Teams wie Union, Dortmund und Freiburg "sehr stabil", betonte Rose. Von seinem Team verlangt er Konstanz: "Wir werden diese Saison noch einen langen Atem brauchen. Sowie viele gesunde Spieler, eine gute Form und gute Stimmung".

Daher wäre ein Sieg im Verfolger-Duell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auch im Kampf um die Königsklasse wertvoll. "Wir versuchen Anschluss zu halten. Am Ende des Tages tun wir gut daran, auf uns zu schauen und bei uns zu bleiben. Morgen Eintracht Frankfurt, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Wir nehmen jede Aufgabe wie sie kommt und wollen uns über Leistung identifizieren", sagte Rose.