Rode will Eintracht-Fan Vettel "noch mal erinnern"

Eintracht-Fan Vettel kündigte dabei via RTL auch an, am 18. Mai zum Finale der Fußball-Europa-League nach Sevilla kommen zu wollen, wenn die Hessen dieses erreichen. "Ich habe noch nichts gehört nach seinem Crash am Sonntag. Ich hoffe es, ich werde ihn noch mal dran erinnern", sagte Rode in Frankfurt über Vettel.

Kalendarisch würde es für den 34 Jahre alten Rennfahrer sogar passen: Auch die Formel 1 ist in jener Woche in Spanien, am 22. Mai findet der Große Preis von Spanien in Barcelona statt. Die Eintracht trifft bereits am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) auf die Glasgow Rangers und kämpft dabei um ihren ersten internationalen Titel seit 1980.

Quelle: dpa