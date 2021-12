Motorsport | Formel-1

"Rentier" Vettel: mit Geweih am Helm in Abu Dhabi

Sebastian Vettel ist in der Wüste längst in Weihnachtsstimmung. Der viermalige Formel-1-Weltmeister setzte sich bei den abschließenden Testfahrten in Abu Dhabi einen Helm mit rotem Geweih und roter Nase auf.