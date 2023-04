Bundesliga Reis nach Boateng-Ansage: Wäre fatal, Rot zu riskieren Stand: 14.04.2023 04:58 Uhr

Schalkes Trainer Thomas Reis hat seine Mannschaft vor dem Abstiegsduell mit Hertha BSC bei aller geforderten Einsatzbereitschaft und Härte auch zu Cleverness angehalten. "Wir müssen hart sein, aber trotzdem bewusst und das Risiko in vielen Situationen möglichst minimieren", sagte der 49-Jährige.

Berlins Führungsspieler Kevin-Prince Boateng hatte vor der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sogar von einem Platzverweis gesprochen. "Wir sind im Abstiegskampf, wir sind nicht hier, um schön zu spielen oder den Fuß wegzuziehen. Wenn das nah an der Roten Karte ist, dann ist das so. Wir sind hier, um zu kämpfen", hatte der 36 Jahre alte frühere Schalker gesagt.

"Ich finde es gut, auch als gegnerischer Trainer mal so einen Spieler gegenüber zu haben", sagte Reis. "Kevin-Prince Boateng ist schon bekannt dafür, dass er robust spielen kann, dass er eine Mannschaft führen kann." Reis sagte jedoch auch: "Nichtsdestotrotz wäre es fatal, wenn wir eine Rote Karte riskieren würden."