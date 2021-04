Real Madrid siegt und bleibt im Titelrennen

Die Madrilenen unter der Führung von Coach Zinédine Zidane gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen SD Eibar und zogen damit zumindest bis Montagabend am FC Barcelona vorbei. Die Königlichen rückten mit dem Sieg auf drei Punkte an Tabellenführer und Stadtrivale Atlético Madrid heran, der am Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellenvierten FC Sevilla antritt.

Real ging in der 41. Minute durch Marco Asensio hochverdient in Führung. Der Rekordmeister war im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, traf einmal die Latte (22.) und bekam zwei Tore wegen Abseits nicht anerkennt (5./36.). In der 73. Minute erhöhte Karim Benzema nach einer Flanke von Vinícius Júnior per Kopf auf 2:0.

Real musste erneut auf Kapitän Sergio Ramos verzichten, der sich bei der spanischen Nationalmannschaft an der Wade verletzte. Die Mannschaft konnte trotzdem ihre Serie von zuvor zehn Spielen ohne Niederlage ausbauen. Toni Kroos, der die deutschen WM-Qualifikationsspiele wegen Adduktorenproblemen verpasst hatte, wurde nach einer Stunde eingewechselt.

Für Real Madrid steht als nächste Aufgabe am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp auf dem Programm.

