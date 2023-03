Bundesliga RB-Trainer Rose sorgt sich um Nkunku und Schlager Stand: 04.03.2023 07:25 Uhr

RB-Trainer Marco Rose sorgt sich nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund um Leipzigs Top-Stürmer Christopher Nkunku (25).

Er fürchte, dass man Nkunku "wieder ein paar Tage verloren" habe, "so wie es aussieht", sagte Rose nach dem Spiel am Freitagabend beim Streamingdienst DAZN. "Er hat bei einem Sprint was im Muskel gemerkt." Der von einem Außenbandriss genesene Nkunku hatte gegen den BVB erstmals seit 111 Tagen wieder in der Startelf gestanden. "Am Ende, glaube ich, hätte ich es besser machen müssen und ihn eher rausnehmen müssen", merkte Rose selbstkritisch an.

Weniger besorgt zeigte sich der Trainer im Fall von Xaver Schlager (25), der nach einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Anthony Modeste in der 85. Minute vom Platz musste und behandelt wurde. "Xaver ist umgeknickt, war am Anfang gar nicht gut, jetzt wird’s besser", meinte der RB-Coach.