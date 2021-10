Champions League

RB Leipzig reist ohne Olmo nach Paris

RB Leipzig wird die Reise zum Champions-League-Spiel am 19. Oktober (21.00 Uhr/DAZN) bei Paris Saint-Germain ohne Dani Olmo antreten. Der 23-jährige Offensivspieler fehlte beim Abschlusstraining des sächsischen Fußball-Bundesligisten in der Akademie am Cottaweg.