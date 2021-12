Rangnick schwärmt vom Old Trafford: "Einzigartig"

Er sei schon mehrfach in der Arena der Red Devils gewesen und habe sich Spiele angeschaut. "Aber jetzt, wo ich selbst hier die Verantwortung trage, war die Art und Weise großartig, wie die Fans das Team angefeuert haben und der Mannschaft auch in schwierigen Situationen halfen", sagte Rangnick. Die Stimmung im Old Trafford sei "wahrscheinlich einzigartig".

Rangnick soll nach dem Rauswurf von Ole Gunnar Solskjaer bis zum Saisonende als Cheftrainer bei United arbeiten. Danach soll er dem Club für weitere zwei Jahre als Berater dienen. Zum Einstand am Sonntag zeigten die Red Devils gegen Palace eine gute Leistung und gewannen dank eines herrlichen Schlenzers des Brasilianers Fred in der 77. Minute. Vorerst belegt United Tabellenplatz sechs.

dpa | Stand: 06.12.2021, 07:29