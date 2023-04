Golf Rahm gewinnt zum ersten Mal das Masters in Augusta Stand: 10.04.2023 01:47 Uhr

Der Spanier Jon Rahm hat zum ersten Mal in seiner Karriere das legendäre Masters in Augusta gewonnen und den Sieg eines Profis der umstrittenen LIV-Tour verhindert.

Der 28 Jahre alte Golfer brauchte insgesamt 276 Schläge und blieb damit 12 unter Par. Rahm verwies mit vier Schlägen Vorsprung zwei für die viel kritisierte und von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Tour spielende Profis auf den geteilten zweiten Platz: die beiden US-Amerikaner Phil Mickelson und Brooks Koepka. Koepka verspielte auf der Schlussrunde eine Zwei-Schläge-Führung auf Rahm und beendete das Turnier mit einer 75er-Runde. Der dreimalige Masters-Champion Mickelson kam auf eine 65er-Runde. Nach den US Open 2021 war der Erfolg in Augusta Rahms zweiter Sieg bei einem Major.

Tiger Woods hatte nach sieben Bahnen der dritten Runde aufgegeben, weil er Schmerzen am Fuß hatte. Zuvor hatte der Superstar zum 23. Mal in Serie in Augusta den Cut geschafft und damit einen Rekord eingestellt. Wegen der wetterbedingten Unterbrechungen war die übliche Abfolge in Augusta durcheinandergewirbelt worden. Die dritte Runde beendeten die Profis erst am Sonntagmorgen.