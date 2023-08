Radsport Rad-WM: Brauße gewinnt Silber in der Einerverfolgung Stand: 03.08.2023 21:44 Uhr

Titelverteidigerin Franziska Brauße hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow Silber in der Einerverfolgung auf der Bahn gewonnen.

Die 24-Jährige aus Eningen war aber im Finale über 3000 Meter gegen die amerikanische Weltrekordhalterin Chloe Dygert chancenlos, die mit einer Zeit von 3:17,926 Minuten die deutsche Rivalin sogar einholte. Für Brauße, die 2021 mit der Mannschaft Olympia-Gold in Tokio geholt hatte, war es die vierte WM-Einzelmedaille in der Einerverfolgung in Serie.

Die Erfurterin Lisa Klein belegte in 3:25,728 den sechsten Platz, Laura Süßemilch (3:31,278) landete auf Platz 14, was für die Mannschaftsverfolgung Hoffnung macht.