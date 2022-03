Rad-Europameister bricht nach Zielsprint bewusstlos zusammen

Wie sein Team Bahrain Victorious mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei seinem Abtransport mit einem Krankenwagen in das Universitäts-Krankenhaus von Girona sei er in einem stabilen Zustand gewesen. In dem Hospital würden weitere medizinische Untersuchungen vorgenommen, teilte der Rennstall mit.

"Er kommt in ein Krankenhaus. Es geht im schlecht, aber er wird in ein Hospital gebracht. Er ist bei Bewusstsein und spricht", sagte Teamchef Milan Erzen. Der 31-jährige Colbrelli war beim Rennen Paris-Nizza wegen einer Bronchitis ausgestiegen und hatte deswegen auch auf einen Start bei Mailand-Sanremo am vergangenen Samstag verzichtet.

Im Bergaufsprint ins Ziel der ersten Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz zwei belegt. Sieger wurde der australische Radprofi Michael Matthews, der zugleich auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Nach 171 Kilometern mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guíxols an Spaniens nordöstlicher Küste wurde der Franzose Quentin Pacher Dritter.

Am Dienstag wird ein Sprintfinale erwartet. Nach 202 Kilometern endet die auf den letzten 30 Kilometern komplett flache Etappe im französischen Perpignan. Am Mittwoch und Donnerstag sind deutlich mehr Höhenmeter zu bewältigen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

Quelle: dpa