Ex-Fußballstar

Prozess gegen Giggs wegen Körperverletzung ab 24. Januar

Ex-Fußballstar Ryan Giggs (47) muss sich vom 24. Januar 2022 an einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung stellen. Das Gericht in Manchester kündigte den Prozess in einer 15-minütigen Anhörung an, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.