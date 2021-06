Prinz William verfolgt Klassiker mit Familie im Stadion

Prinz William ist Präsident des englischen Fußballverbandes. Auf der Tribüne beim EM-Achtelfinale saßen auch Popstar Ed Sheeran (30, "Shape Of You"), im weißen Trikot der englischen Nationalmannschaft, und Ex-Fußballstar David Beckham (46) in Anzug und Krawatte. Beckham war auch bei einem kurzen Gespräch mit den Royals zu sehen.

Sheeran hatte die englische Mannschaft vor einigen Tagen mit einem exklusiven Konzert überrascht. Er besuchte das Team von Trainer Gareth Southgate im Trainingslager St George's Park. Unter freiem Himmel und beim Grillen spielte Sheeran im Kreis der überraschten und begeisterten Spieler ein Akustik-Konzert.

dpa | Stand: 29.06.2021, 19:07