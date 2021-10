Hoffmann befinde sich deshalb in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. Auswirkungen auf die restliche Mannschaft habe die Infektion nicht. "So bedauerlich der Fall ist, im Zusammenhang mit der Infektion zahlt sich aus, dass wir beim Staff und unserem Kader eine fast hundertprozentige Impfquote erreichen konnten", sagte Sportvorstand Uwe Klein.

dpa | Stand: 06.10.2021, 13:22