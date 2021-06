Portugals Nationalcoach: DFB-Elf mit "enormer Qualität"

"Deutschland ist ein sehr starker Gegner mit Spielern von enormer Qualität und mit einem hervorragenden Trainer", sagte der 66-Jährige nach dem Auftaktsieg gegen Co-Gastgeber Ungarn (3:0) in Budapest.

Auf Insiderinformationen von Renato Sanches und André Silva verzichten die Südländer. "Wir müssen sie nichts fragen, weil wir die Spieler selber kennen. Es wird ein hartes Spiel für uns, für Deutschland aber auch", sagte Offensivspieler Bruno Fernandes.

Mittelfeldspieler Renato Sanches stand von 2016 bis 2019 beim FC Bayern München unter Vertrag, mittlerweile läuft er für den französischen Meister OSC Lille auf. André Silva stürmt in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt.

"Wir kennen die individuellen Fähigkeiten der deutschen Spieler", äußerte Bruno Fernandes von Manchester United weiter. "Unser Fokus liegt darauf, unser Bestes zu geben und gegen Deutschland zu gewinnen."

Der 26-Jährige rechnet mit einem entschlossenen Auftritt von Joachim Löws Team, das zum Auftakt mit 0:1 gegen Weltmeister Frankreich unterlag. "Ich erwarte von Deutschland eine Mannschaft, die gewinnen will, das wollen wir aber auch", sagte Fernandes.

Deutschland gewann das letzte EM-Duell gegen Cristiano Ronaldos Mannschaft 2012 in der Vorrunde durch ein Tor von Mario Gomez mit 1:0. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen beide Mannschaften in München erneut aufeinander. "Portugal ist darauf vorbereitet, gegen jeden Gegner zu spielen, da es die Schwierigkeiten jedes Spiels kennt", sagte Fernando Santos.

dpa | Stand: 17.06.2021, 11:01