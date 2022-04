Schießsport

Pistolenschütze Reitz und Frauen-Trio siegen in Rio

Stand: 18.04.2022, 12:09 Uhr

Christian Reitz hat in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole den Weltcup in Rio de Janeiro gewonnen. An der Stätte seines Olympiasieges 2016 siegte der Schütze vom SV Kriftel in souveräner Manier.