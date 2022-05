Ilca-7-Weltmeisterschaft

Philipp Buhl wird Achter bei der Segel-WM in Mexiko

Stand: 29.05.2022, 10:06 Uhr

Der Olympia-Fünfte Philipp Buhl ist bei der Ilca-7-Weltmeisterschaft in Mexiko Achter geworden. Mit zwei guten Rennen am Finaltag konnte der Sonthofener nach schwacher Eröffnung der Hauptrunde noch sein zehntes WM-Top-Ten-Ergebnis in Serie erkämpfen.