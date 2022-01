Pechstein wäre gern Fahnenträgerin in Peking

Sie würde zusagen, wenn der Deutsche Olympische Sportbund mit einer entsprechenden Frage auf sie zukäme, sagte die 49 Jahre alte Berlinerin im Interview den Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Weil es eine große Ehre ist und Wertschätzung bedeutet", betonte die fünfmalige Olympiasiegerin. Aber sie wolle sich nicht aufdrängen.

Claudia Pechstein hat sich als erste Wintersportlerin zum achten Mal für Olympische Spiele qualifiziert. Dies war zuvor nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai gelungen. Die Berlinerin hatte seit 1992 in Albertville bislang an allen Spielen außer 2010 in Vancouver, als sie wegen einer Sperre aufgrund auffälliger Blutwerte fehlte, teilgenommen. Die Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.

An diesem Wochenende startet die 49-Jährige bei Einzelstrecken-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen. Dort tritt die Langstrecken-Spezialistin am Freitag über 3000 Meter an und am Sonntag im Massenstart.

dpa | Stand: 06.01.2022, 07:07