Reitsport Paweena Hoppe reitet beim ersten DM-Springen zum Sieg Stand: 08.06.2023 16:23 Uhr

Bei der ersten Prüfung der deutschen Meisterschaft für Springreiterinnen hat sich Paweena Hoppe den Sieg gesichert. Die 33-Jährige aus Steinfeld setzte sich im sauerländischen Balve im Sattel ihres Pferdes Nashville HR durch.

Platz zwei ging an Julia Plate. Anders als bei internationalen Championaten gibt es bei der DM eine eigene Wertung für Frauen. Insgesamt blieben bei der ersten von zwei Teilprüfungen sieben Paare ohne Abwurf. Die Entscheidung über den Titel fällt am Samstag (14.30 Uhr) in zwei weiteren Runden.

Vorjahressiegerin Katrin Eckermann verzichtete auf einen Start. Sie reitet stattdessen an diesem Wochenende beim höher dotierten Turnier der Global Champions Tour in Cannes.