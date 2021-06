Wie der Heilige Stuhl mitteilte, empfing das Oberhaupt der katholischen Kirche die beiden im Apostolischen Palast im Vatikan. Nähere Inhalte zu den Gesprächen wurden nicht bekannt. Papst Franziskus gilt als Fußballfan. Am Freitag startet die EM mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion in Rom (21.00 Uhr). Die deutsche Elf soll am kommenden Dienstag in München gegen Frankreich spielen.

dpa | Stand: 10.06.2021, 14:34