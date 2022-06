WTT-Turnier in Lima Ovtcharov und Qiu erreichen Tischtennis-Finale in Peru Stand: 19.06.2022 09:47 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu haben das Finale beim WTT-Turnier in der peruanischen Hauptstadt Lima erreicht.

Nach achtmonatiger Verletzungspause besiegte Ovtcharov im Halbfinale den Schweden Anton Källberg in 4:2 Sätzen. Qiu bezwang Kang Dongsoo aus Südkorea ebenfalls mit 4:2. Das Endspiel findet am in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr/MESZ) statt.

"Ich hätte keinen Cent auf mich gesetzt, denn ich trainiere erst seit ein paar Wochen nur einmal am Tag und bei weitem noch nicht das übliche Pensum", sagte der 33 Jahre alte Ovtcharov, der im Oktober und Februar jeweils am Knöchel operiert wurde. "Es ist viel besser gelaufen, als ich je hätte erwarten können, und deshalb bin ich mega happy."

Bei den Frauen zog Nina Mittelham ebenfalls ins Finale ein und kann auf ihren zweiten Erfolg in Lima hoffen. Im Semifinale siegte die Mannschafts-Europameisterin mit 4:2 Sätzen gegen die Brasilianerin Bruna Takahashi. Im Endspiel (23.20 Uhr/MESZ) trifft die 25-Jährige auf die Japanerin Miyu Nakasaki. Zuvor hatte Mittelham bereits mit Dang Qui den Turniersieg im Mixed geholt.