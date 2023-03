Tennis Otte verpasst zweite Runde in Miami Stand: 22.03.2023 18:21 Uhr

Tennisspieler Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29-Jährige aus Köln unterlag dem US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:7 (3:7), 3:6. Beim Top-Turnier in Indian Wells hatte Davis-Cup-Spieler Otte immerhin die zweite Runde erreicht.

Beim mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Miami geht auch Olympiasieger Alexander Zverev an den Start. Der an Nummer 13 gesetzte Hamburger bekommt es nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde mit Taro Daniel zu tun. Der Japaner profitierte bei seinem Erstrundensieg gegen Arthur Rinderknech von einer Aufgabe seines französischen Gegners beim Stand von 4:1 im ersten Satz.