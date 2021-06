Langlaufstar

Olympiasieger Mo Farah schafft Tokio-Norm nicht

Der britische Laufstar Mo Farah hat beim 10.000-Meter-Europacup in Birmingham die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio nicht unterbieten können. In 27:50,64 Minuten kam er am Samstag nur als Achter ins Ziel.