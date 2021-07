Olympia-Fußballer Henrichs lobt Gastfreundschaft der Japaner

"Die sind einfach so froh, wenn du einfach Konnichiwa zurück sagst und winkst", sagte Henrichs auf einer Pressekonferenz des DFB. Neben den japanischen Grußformeln genieße er die vielen neuen Eindrücke. "Es gibt zum Frühstück Sushi, was ich bisher auch noch nicht gesehen haben."

"Vorfreude ist riesig"

Mit Olympia gehe für ihn ein Traum in Erfüllung. "Die Vorfreude ist riesig", sagte der 24-jährige Abwehrspieler von RB Leipzig. Seine stärkste Erinnerung an Olympia sei der damalige Weltrekord des jamaikanischen Sprinters Usain Bolt. "Jetzt bin ich selber Teil davon und darf vielleicht sogar das Olympische Dorf sehen."

Dann müssen die deutschen Fußballer aber eine Runde weiterkommen. Am kommenden Samstag steht ein Testspiel gegen Honduras an. Danach startet die Mannschaft gegen Brasilien am 22. Juli (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) in Yokohama ins Olympia-Turnier. Weitere Gegner sind Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

Die deutsche Auswahl war am Mittwoch im Trainingslager-Teamhotel "Wakayama Marina City" in Osaka angekommen. Das Team war bereits am Morgen in Tokio gelandet und von dort nach Osaka weitergeflogen.

dpa | Stand: 16.07.2021, 14:48