Oliver Kahn nach Königsklassen-Aus: Stolz überwiegt

"Über diese dramatische Partie musste ich erst einmal eine Nacht schlafen: Nach der ersten Enttäuschung überwiegt der Stolz auf eine Mannschaft, die über das gesamte vergangene Jahr enorme Mentalität bewiesen hat. Unsere Jungs haben gezeigt, was für ein großes Team sie sind!", schrieb der frühere Nationaltorhüter im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Münchner waren trotz eines 1:0-Erfolges bei Paris Saint-Germain in der Champions League ausgeschieden. Das Viertelfinal-Hinspiel in München hatten die Bayern mit 2:3 verloren.

"Trotz fehlender Leistungsträger" habe man einen großen Kampf geliefert, am Ende hab es aber leider nicht gereicht, schrieb Vorstand Kahn und gratulierte dem Gegner. Der 51-Jährige forderte von der Mannschaft: "(...) jetzt voller Fokus auf die Meisterschaft!" In der Bundesliga führen die Bayern nach dem 28. Spieltag mit fünf Punkten Vorsprung vor RB Leipzig. Kahn wird zum 1. Januar Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (65).

dpa | Stand: 14.04.2021, 21:35