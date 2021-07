OG gewinnt EU-Quali zur Dota-WM mit 3:2 gegen Tundra

Doppelweltmeister OG wird auch bei der kommenden Dota-2-Weltmeisterschaft dabei sein. Beim westeuropäischen Qualifikationsturnier setzte sich die Mannschaft um Midlaner Syed "Sumail" Hassan im Finale knapp mit 3:2 gegen Tundra Esports durch.

"Ich denke jeder von uns ist sehr glücklich," sagte Sumail im Interview nach dem Spiel. "Etwas an diesen Qualifikationsrunden macht diese sogar irgendwie spannender als die Weltmeisterschaft selbst."

OG musste sich den Sieg gegen Tundra in fünf Spielen hart erarbeiten. Beide Teams verließen im Finale bei der Heldenwahl die etablierten Pfade und besonders Tundras deutscher Midlaner Leon "Nine" Kirilin spielte mit Mid-Winter Wyvern eine sehr ungewöhnliche Strategie aus. Bis zum Finale verlor Tundra kein einziges Spiel und verwies im Halbfinale der Upper Bracket sogar OG in die untere Turnierhälfte.

Die restlichen Teams, denen gute Chancen ausgerechnet wurden, konnten die Erwartungen insgesamt erfüllen. Während lediglich Vikin.gg überraschend früh aus dem Turnier flog, schafften es Team Liquid und Team Nigma tief in die untere Turnierhälfte. Das Ausscheiden von Nigmas Kapitän Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi durch OG im Halbfinale, macht Secrets Kapitän Clement "Puppey" Ivanov zum weltweit einzigen Spieler, der jede Dota-WM besucht hat.

In der chinesischen Qualifikation setzte sich Elephant mit 3:1 gegen EHOME durch. Elephant ist aus ehemaligen PSG.LGD- und Vici-Gaming-Spielern zusammensetzt und war zu Anfang der Saison wiederholt wegen Transferproblemen in den Schlagzeilen. Mit dem chinesischen und dem westeuropäischen Qualifier stehen nun alle 18 Teams für die Dota-WM im Oktober fest.

