Vertrag bis 2026 Offiziell - Pogba wieder bei Juventus Stand: 11.07.2022 12:08 Uhr

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba kehrt zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin in die Serie A zurück.

"Wir könnten nicht glücklicher sein: Pogba ist wieder bei uns", schrieb der Verein aus Norditalien. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Pogba spielte zuvor bei Manchester United in der englischen Premier League. Sein Vertrag lief dort zum Saisonende aus, weshalb er ablösefrei zu den Bianconeri zurückkehrte.

Vier Meisterschaften mit Juventus

Bei Juve spielte Pogba bereits von 2012 und 2016, ehe er nach Manchester wechselte. Mit den Italienern holte der Weltmeister von 2018 vier Meisterschaften und zweimal den Pokal.

Überraschend kam der Wechsel nicht. Seit Wochen spekulierten die Medien über eine Rückkehr des Mittelfeldspielers. Am Freitag landete er mit einem Privatflieger in Norditalien. "Ich bin zurück und sehr glücklich, hier zu sein", sagte Pogba in einem Video des Vereins. "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und wieder das Juve-Trikot zu tragen."