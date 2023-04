2. Liga Nürnberg und Rostock verlieren im Zweitliga-Abstiegskampf Stand: 15.04.2023 15:09 Uhr

Der Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga wird immer enger. Zwischen dem SV Sandhausen auf dem letzten Tabellenplatz und dem 1. FC Nürnberg auf Rang 13 liegen nur noch sechs Punkte. Die Nürnberger verloren 1:2 (0:2) bei Holstein Kiel.

Ihr erstes Gegentor war dabei besonders bitter und kurios: In der 19. Minute schoss FCN-Torwart Peter Vindahl den Kieler Lewis Holtby an. Von dort aus prallte der Ball zu Holstein-Stürmer Steven Skrzybski. Dessen harmlosen Schuss lenkte Florian Flick dann über die eigene Torlinie. Das zweite Kieler Tor gelang Fabian Reese (39.). Der Treffer von Felix Lohkemper (65.) war für zu wenig den FCN, der die Partie nach einer Roten Karte für Jens Castrop in Unterzahl beendete.

Hansa Rostock kassierte beim SC Paderborn seine vierte Niederlage nacheinander. Der Tabellenvorletzte unterlag den Ostwestfalen mit 0:3 (0:0). Maximilian Rohr (48.), Florent Muslija (78.) und Felix Platte (87.) sorgten für die Tore. Rostocks Lukas Scherff sah zudem die Rote Karte.

Im ersten Spiel von Gerhard Kleppinger als Interims-Chefcoach nach der Trennung von Tomas Oral siegte Schlusslicht Sandhausen 2:1 (1:0) beim 1. FC Magdeburg. Dario Dumic entschied die Partie mit einem Doppelpack (25./66.). Cristiano Piccini (89.) traf für Magdeburg.