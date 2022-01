NRG dominiert erstes RLCS-Turnier des Jahres

"Wir haben vor dem Turnier viele unserer Testspiele verloren. Eigentlich wirkten alle Teams, die im Winter gewechselt haben, besser als wir", sagte NRG-Kapitän Garrett "GarrettG" Gordon im Interview nach dem Finale. "Wir hatten nicht damit gerechnet, das erste Turnier nach der Winterpause zu gewinnen".

Nach einem 3:0 nach Spielen in der Gruppenphase blieb das US-Team auch in der K.o.-Runde ungeschlagen. Knapp wurde es für NRG dabei eigentlich nur ein einziges Mal. Im Upper-Bracket-Finale lag das Team zeitweise mit 2:3 gegen FaZe Clan hinten und drohte in die Lower Bracket zu rutschen. NRG drehte die Partie allerdings noch zum 4:3.

dpa | Stand: 16.01.2022, 23:56