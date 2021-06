Nigma und Vici passieren Wildcard-Phase beim Dota Animajor

In der ersten Turnierphase des Majors spielten zwei westeuropäische, zwei chinesische, ein osteuropäisches und ein südostasiatisches Team um zwei Plätze in der Gruppenphase. Der erste Spieltag war durch viele 1:1-Ergebnisse geprägt. Nigma konnte sich mit 2:0 gegen ASM.Gambit durchsetzten, wurde aber auch mit 2:0 von IG geschlagen.

Am zweiten Spieltag hob sich Vici mit zwei 2:0-Siegen klar vom Rest des Feldes ab und sicherte sich so den ersten von zwei Plätzen in der Gruppenphase. Nigma erreichte ein weiteres 2:0, konnte aber auch wegen eines Server-Crashs, der die Turnierorganisatoren WePlay zu einer Wiederholung zwang, nur ein 1:1 gegen Team Secret erzielen.

Der Stand der Tabelle machte ein Entscheidungsspiel zwischen Nigma und IG erforderlich, das Nigma gewann. Vici und Nigma rücken nun in die Gruppenphase vor, in der bis Sonntag acht Teams um sechs Playoff-Plätze kämpfen.

dpa | Stand: 04.06.2021, 12:44