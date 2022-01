Chance auf Top-4

Nigma Galaxy besiegt Coolguys mit 2:0 bei Dota Dreamleague

Nigma Galaxy hat in der fünften Dota-2-Spielwoche der Dreamleague Season 16 Coolguys mit 2:0 besiegt. Das Team ist nun in den Top-4, die potenziell eine Major-Einladung erhalten, kann jedoch noch in eine Patt-Situation gelangen. Zudem besiegte Team Tickles Tundra Esports mit 2:0.