Tennis-WTA-Turnier Niemeier verpasst Halbfinale von Cluj-Napoca Stand: 14.10.2022 18:11 Uhr

Tennisspielerin Jule Niemeier hat das Halbfinale beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca verpasst. Die 23-Jährige aus Dortmund verlor in der Runde der besten Acht gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 5:7, 5:7.

Niemeier, die in diesem Jahr bei den Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon (Viertelfinale) und bei den US Open (Achtelfinale) ihren internationalen Durchbruch gefeiert hatte, schlug zwar sieben Asse, leistete sich aber genauso viele Doppelfehler. Niemeier war die letzte verbliebene Deutsche in der Einzel-Konkurrenz des Turniers.