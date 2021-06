Niederlande ohne de Ligt gegen Ukraine - Stekelenburg im Tor

"Die Partie kommt für ihn ein bisschen zu früh. Wir haben danach noch zwei Gruppenspiele", sagte Bondscoach Frank de Boer vor dem Spiel in Amsterdam am Sonntag (21.00 Uhr). "Wenn es ganz wichtig gewesen wäre, hätten wir es versucht, aber so wollen wir kein Risiko eingehen", sagte de Boer. Für den 21 Jahre alten de Ligt könnte der zwei Jahre jüngere Jurriën Timber von Ajax Amsterdam in die erste Elf rücken.

Im Oranje-Tor wird Routinier Maarten Stekelenburg stehen. Der 38 Jahre alte Torwart von Ajax Amsterdam bekommt den Vorzug vor Tim Krul. Trotz aller Diskussionen in der Heimat wird de Boer auf ein 5-3-2-System setzen.

