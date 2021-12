Niederlage für Nadal gegen Murray bei Tennis-Comeback

Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor der 35 Jahre alte Spanier mit 3:6, 5:7 gegen den ein Jahr jüngeren Briten Andy Murray. "Es ist gut, zurück im Wettkampf zu sein", sagte Nadal. "Für mich ist ein Comeback, es war kein schlechtes Match für mich. Ich habe lange kein Match gespielt, deshalb sind es positive Gefühle."

Nach dem Auskurieren einer komplizierten Fußverletzung präsentierte sich Nadal kämpferisch, war aber noch nicht wieder in Topverfassung. Letztmals hatte er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz gestanden, nach einer Niederlage gegen den Südafrikaner Lloyd Harris beendete er seine Saison vorzeitig - zu stark waren die Schmerzen am linken Fuß.

Im Spiel um Platz drei trifft Nadal am Samstag auf Denis Shapovalov. Der Kanadier unterlag mit 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 dem Russen Andrej Rubljow, der es im Finale nun mit Murray zu tun bekommt.

Nach dem Turnier in Abu Dhabi soll es für Nadal früh nach Australien gehen, wo er vom 3. Januar an in Melbourne an einem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (17. bis 30. Januar) teilnehmen wird.

dpa | Stand: 17.12.2021, 19:01