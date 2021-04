NHL: Sturm trifft für Minnesota

Sturm gewann mit den Minnesota Wild mit 4:2 bei den Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres setzten sich auch dank einer Vorlage von Rieder mit 6:4 gegen die zuvor formstarken Boston Bruins durch.

Minnesota liegt durch den 30. Saisonsieg weiter auf Playoff-Kurs in der West-Division. Sturm traf mit seinem achten Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:1 und agierte dabei hellwach, denn er verwertete einen zunächst abgewehrten Versuch von Nick Bonino per Nachschuss. Der Mann des Abends war aber Kirill Kaprisow. Dank seines Doppelpacks ist der Russe der erste Wild-Profi, der in seiner ersten Saison die 20-Tore-Marke übertreffen konnte.

Für die Sabres stand bereits fest, dass nach der Hauptrunde Schluss sein wird. Daran ändert auch der überraschende Erfolg gegen Boston nichts mehr, denn mit 33 Punkten nach 48 Spielen sind die Playoff-Ränge außer Reichweite. Rieder bereitete das 2:1 von Rasmus Dahlin vor.

dpa | Stand: 24.04.2021, 09:09