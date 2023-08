American Football NFL: St. Brown verletzt sich im Training der Detroit Lions Stand: 17.08.2023 07:07 Uhr

Amon-Ra St. Brown zählt zu den wichtigsten Fooball-Profis der Detroit Lions. Im Training mit einem anderen Team verletzt sich der Passempfänger - und fehlt nun erst mal.

Amon-Ra St. Brown hat sich beim ersten gemeinsamen Training seiner Detroit Lions mit dem NFL-Konkurrenten Jacksonville Jaguars am Knöchel verletzt und die Einheit vorzeitig abbrechen müssen.

Entstanden seien die Probleme nach einem Fang des Passempfängers in einem Trainingsspiel sieben gegen sieben, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP. St. Brown habe beim Verlassen des Platzes Unterstützung gebraucht und danach versucht, den Schmerz rauszulaufen, sei aber nicht mehr aufs Feld zurückgekommen.

MRT-Untersuchung: Leichte Bänderdehnung

Aus seinem Umfeld erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, der 23-Jährige müsse mehrere Tage pausieren. Eine MRT-Untersuchung habe eine leichte Bänderdehnung ergeben.

St. Brown geht in seine dritte NFL-Saison und zählt zu den wichtigsten Football-Profis der Lions. Die neue Spielzeit beginnt am 7. September mit der Partie der Lions gegen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs. Mehr noch als früher absolvieren Teams in der Vorbereitung Trainingseinheiten mit anderen Mannschaften und setzen ihre wichtigsten Spieler bei den Testspielen oft kaum oder nur kurz ein.