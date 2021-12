NFL-Profi Johnson: Wette verloren, Haare noch rot

Weil er vor dem College-Duell der Tennessee Volunteers gegen die Alabama Crimson Tide auf seine ehemalige Uni in Tennessee setzte und die das Spiel verlor, musste er sich die Haare im Rot-Ton Alabamas färben - und läuft nun schon seit mehr als einem Monat damit rum. "Oh Mann, ich wasche meine Haare schon, aber die Farbe ist doch etwas permanenter, als ich gedacht habe", sagte der Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur nach dem Sieg seiner New England Patriots gegen die Buffalo Bills.

dpa | Stand: 07.12.2021, 07:13