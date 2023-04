Eishockey New York Islanders holen letzten Platz in den NHL-Playoffs Stand: 13.04.2023 07:23 Uhr

Die Playoffs in der NHL stehen: Die New York Islanders erreichten mit einem Heimsieg gegen die Montreal Canadiens den letzten freien Platz.

Die Islanders gewannen zu Hause mit 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gegen Montreal und sicherten sich damit einen der beiden Plätze in den Playoffs der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga. 16 Teams stehen damit in den Playoffs um den Stanley Cup.

16 Teams stehen fest, Playoffs beginnen am 17. April

Im Osten und Westen wird jeweils ein Teilnehmer für das Stanley-Cup-Finale ausgespielt. Alle Serien in jeder Runde werden im Modus "best of seven" gespielt, vier Siege sind also für einen Sieg nötig. Die ersten Spiele sollen am 17. April 2023 beginnen.

Playoffs NHL 2023 Osten Westen Boston Bruins Colorado Avelanche Carolina Hurricanes Dallas Stars Florida Panthers Edmonton Oilers New Jersey Devils Los Angeles Kings New York Islanders Minnesota Wild New York Rangers Seattle Kraken Tampa Bay Lightning Vegas Golden Knights Toronto Maple Leafs Winnipeg Jets

So wurden die 16 Teams ermittelt: Die jeweils ersten drei Teams in den vier Divisions (Central, Pacific, Atlantic, Metropolitan) erreichten die Playoffs. Hinzu kamen die vier punktbesten dahinter stehenden Teams unabhängig von ihrer Platzierung in der Division - zwei aus dem Osten, zwei aus dem Westen.

Brock Nelson trifft erneut für Islanders

New Yorks bester Torschütze der Saison Brock Nelson traf gegen Montreal zweimal, der Angreifer besorgte den Führungstreffer und traf im zweiten Drittel zum 3:1. In der vergangenen Saison hatten die Islanders die Playoffs verpasst und sich von ihrem damaligen Cheftrainer Barry Trotz getrennt.

Stars noch mit Chance auf Platz eins ihrer Division

Die Dallas Stars haben nach einem 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)-Auswärtserfolg bei den St. Louis Blues weiterhin die Chance, sich den ersten Platz der Central Division zu sichern. Die Stars zogen mit nunmehr 106 Punkten an die Colorado Avalanche vorbei, die 105 Zähler auf dem Konto, aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben.

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)-Auswärtsniederlage bei den Calgary Flames. Sturm blieb wie in seinen vorherigen acht Partien ohne Treffer, mit 14 Toren und zwölf Vorlagen wird der 27-jährige Angreifer dennoch die beste Saison seiner fünfjährigen NHL-Karriere absolvieren. Zum Saisonabschluss werden die Sharks bei den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl antreten.