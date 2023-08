Leichtathletik-WM Neugebauer zieht Olympia-Lehren: "Immer locker bleiben" Stand: 27.08.2023 05:21 Uhr

Keine Medaille, aber dennoch glücklich. Zehnkämpfer Leo Neugebauer gibt sich mit Platz fünf zufrieden. Die Paris-Lust ist schon riesengroß. Auf eines freut sich der deutsche Rekordhalter besonders.

Leo Neugebauer nimmt ohne Zehnkampf-Medaille viele Erkenntnisse von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften für die nächsten großen Prüfungen mit. "Ich werde versuchen, es ähnlich anzugehen und aus dieser Saison zu lernen, dass ich bei Olympia top in Form bin", sagte der 23-Jährige.

Nach der Führung an Tag eins bei der WM beendete er den Wettkampf in der Budapester Hitze auf Rang fünf. "Ich bin überglücklich, dass ich fertig bin. Fünfter Platz, gute Punktzahl, geile Saison gehabt, deutscher Rekord - jetzt kann ich echt gut schlafen."

Natürlich hätte Neugebauer gerne seine Führung nach fünf Disziplinen für eine Medaille genutzt. Aber die wird mit höchster Wahrscheinlichkeit kommen, wenn der in den USA studierende Neugebauer seine Entwicklung wie bislang fortsetzt. "Die meisten wissen, was mein Potenzial ist, dass ich sehr viel Potenzial habe", sagte der Mann, der im Juni die fast vier Jahrzehnte alte Bestmarke von Deutschlands Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen verbesserte.

"Einfach immer ich selbst bleiben"

Im nationalen Leichtathletik-Zentrum von Budapest war Neugebauer der Selfie-König. Immer wieder ließ er sich fotografieren oder klatschte Fans ab. Zwischendurch büßte er allerdings im Wettkampf an Entspanntheit ein. Seine Lehre: "Einfach ein bisschen lockerer bleiben, einfach immer ich selbst bleiben", sagte der in Baden-Württemberg aufgewachsene Top-Athlet.

Mit 8645 Punkten schaffte es der in Texas studierende Weltjahresbeste nicht auf das Podest und blieb auch fast 200 Punkte unter seinem deutschen Rekord vom Juni. Der Vorjahreszweite Pierce Lepage aus Kanada sammelte 8909 Punkte zum Sieg, Landsmann und Olympiasieger Damian Warner wurde Zweiter mit 8804 Zählern. Lindon Victor aus Grenada holte Bronze mit 8756 Punkten. Der Ulmer Manuel Eitel (8191) kam bei seinem WM-Debüt auf Platz elf. Europameister Niklas Kaul war vier Jahre nach seinem WM-Titel am Freitag wegen Fußproblemen ausgestiegen.

"Stimmung in Europa ist einfach unglaublich"

Das Risiko sei im Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris "nicht tragbar" gewesen, sagte der 25-jährige Kaul. Die Sommerspiele sind auch das große Ziel von Neugebauer. Ein bisschen auch wegen der Stimmung, die ihn in Budapest verzückte. "Oh mein Gott. Die Stimmung in Europa ist einfach unglaublich", sagte der Wirtschaftswissenschaft-Student und dachte an sein WM-Debüt vor einem Jahr zurück. "Das hat mir so viel mehr Spaß gemacht als in Eugene. Ich freue mich schon auf Paris - das wird bestimmt ähnlich."