Neuer VfB-Chef: Auch in 2. Liga "absolut wettbewerbsfähig"

" Die Planungen laufen seit den letzten Wochen zweigleisig. Es ist unsere Pflicht, beide Szenarien abzubilden. Eins ist klar, wir sind in beiden Szenarien absolut wettbewerbsfähig ", sagte der neue Clubchef des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Samstag (02.04.2022) dem TV-Sender Sky.

Wehrle: VfB ist "Herzensangelegenheit"

Wehrle hat beim VfB die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger übernommen. Die Partie der Stuttgarter bei Arminia Bielefeld war am Samstag offiziell seine erste auf dem neuen Posten. " Natürlich ist es eine Herzensangelegenheit. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, wir haben die Chance, richtig was aufzubauen mit einem neuen Team ", sagte der 47-Jährige. Der Club müsse " alles dafür tun, in der Bundesliga wettbewerbsfähig zu sein ", forderte Wehrle.

Quelle: dpa